  • BIST 1.103
  • Altın 458,588
  • Dolar 7,6709
  • Euro 8,9413
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

Fatih Karagümrük, yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak

Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek, karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Fatih Karagümrük, yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 3. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, 36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Fatih Karagümrük ikinci hafta maçında ise deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

Son şampiyon Medipol Başakşehir ise ligin ilk iki haftasında Hatayspor ve Galatasaray'a 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş Rio Ave karşısında23 Eylül 2020 Çarşamba 10:39
  • Denver Nuggets seride ilk galibiyetini aldı23 Eylül 2020 Çarşamba 10:38
  • Göztepe Kulübü Başkanı Sepil: İyi bir başlangıç yaptık23 Eylül 2020 Çarşamba 10:38
  • Juventus, Alvaro Morata'yı kiraladı23 Eylül 2020 Çarşamba 10:37
  • UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3 maç oynandı23 Eylül 2020 Çarşamba 10:37
  • Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi23 Eylül 2020 Çarşamba 10:36
  • RB Leipzig, Sörloth'u açıkladı22 Eylül 2020 Salı 21:56
  • Galatasaray'ın rakibi Hajduk Split, İstanbul'a geldi22 Eylül 2020 Salı 20:48
  • VakıfBank'ta 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin Kovid-19 testi pozitif çıktı22 Eylül 2020 Salı 14:41
  • Trabzonsporlu Lewis Baker: Benim için yeni meydan okuma22 Eylül 2020 Salı 11:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti