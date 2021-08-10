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Fatih Karagümrük'e yeni sponsor

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, VavaCars ile 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarını kapsayan isim ve forma göğüs sponsorluk anlaşması imzaladı.
Fatih Karagümrük'e yeni sponsor

SÜLEYMAN HURMA: HEM ÜLKEMİZİ HEM DE GÖĞSÜMÜZDE TAŞIDIĞIMIZ MARKALARI EN GÜZEL ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ

Karagümrük'ün 3 yıldır önemli işler yaptığını vurgulayan Süleyman Hurma, "Önümüzdeki sezon hedefimiz Avrupa kupalarında yer almak. Hem ülkemizi hem de göğsümüzde taşıdığımız markaları en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu harika birliktelikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Lawrence'e de bu birlikteliği onayladığı için şükranlarımı sunuyorum. Bu Karagümrük için harika bir destek. Dünyada kulüplerin ekonomik olarak sıkıntı çektiği süreçte bu destek bizim içim çok önemli. Spora destek veren tüm firmaları taraftarların desteklemesini istiyorum. Diğer takımlara destek veren firmalara da taraftarımızın destek vermesini istiyorum" dedi. 

LAWRENCE MERRITT:  ÇOK ÖNEMLİ DEĞERLERİ İÇİNDE BARINDIRAN BİR KULÜP

Fatih Karagümrük ile yaptıkları anlaşmadan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Lawrence Merritt, "Bu masada yol arkadaşlarımızla beraber oturmak çok büyük keyif. Dün Londra'da olan oğlum ile konuştum, büyük futbol aşığı. Kendisine bugün Fatih Karagümrük ile anlaşma yapacağımızı söyledim. Çok heyecanlandı ve buraya gelmek istedi. Teknik direktör Farioli'yi de internette araştırdım. Sadece futbol değil felsefe eğitimi aldığını öğrendim. Avrupa'daki en genç teknik direktör. Şimdi canlı gördüm, film starı gibi. Firma olarak futbolda bir şeyler yapmak istiyorduk. Çünkü müşterilerimiz futbolu seviyorlar. Nereye yatırım yapalım diye çok çalıştık. Araştırmalarımızın en başından beri Karagümrük çok öne çıktı. Çok uzun bir geçmişi var. Gerçek anlamda vizyonu ve misyonu olan bir kulüp. Çok önemli değerleri içinde barındıran bir kulüp" diye konuştu. 

FARIOLI: BU ÖNEMLİ ANLAŞMANIN PARÇASI OLMAK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli ise yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Bu takımın antrenörü olarak bu anlaşmanın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Ben normalde takımın sahadaki durumundan sorumluyum. Takım olarak bizim misyonumuz kulübü sahada temsil etmek. O yüzden bu önemli anlaşmanın parçası olmak beni çok mutlu etti."

Kaynak: Haber Kaynağı
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