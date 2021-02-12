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Fatih Karagümrük'ün konuğu Fenerbahçe

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Fatih Karagümrük'ün konuğu Fenerbahçe

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Süper Lig'de yaptığı son 4 maçta mağlubiyet yaşamayan Fatih Karagümrük, en son 20. haftada Beşiktaş'a yenilmişti. Ligin geride kalan bölümünde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, 37 puanla 8. sırada yer alıyor.

Ligde 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan 48 puanlı Fenerbahçe ise ilk iki sırada yer alan Galatasaray ve Beşiktaş ile aynı puanda olmasına rağmen averaj farkıyla 3. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe maçı öncesi Fatih Karagümrük'te kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Koray Altınay ve Emiliano Viviano, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı sarı-lacivertli ekip, 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek moral bulmak istiyor
Son 2 maçında sırasıyla ligde Galatasaray'a, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Medipol Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek moral bulmak istiyor.

Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 48 puan yazdırdı. Fenerbahçe, 25. haftaya averajla 3. sırada girdi.

36 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig'de sergilediği performansla dikkati çeken Fatih Karagümrük ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, 37 puanla 8. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de 5 eksik
Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas ve Luiz Gustavo ile ameliyat edilen Diego Perotti, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Mauricio Lemos ise kart cezası nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak. Uruguaylı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile yapılan maçta kırmızı kart görmüştü.

5 oyuncu kart sınırında
Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde 26. haftada Göztepe ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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