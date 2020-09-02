Fatih Nurullah kimdir, Uşşaki Tarikatı kime, nereye bağlı?

Uşşakiye Tarikatı, Halveti Tarikatı’nın bir kolu olarak biliniyor. Kurucusu Pir Hüsameddin olan tarikat İbrahim İpek’in liderliğindeyken tanındı. İpek’in ardından tarikat liderliğine Fatih Nurullah geçti. Peki Fatih Nurullah kimdir, nereye bağlı?

Uşşakiye Tarikatı , Halveti Tarikatı ’nın bir kolu olarak biliniyor. Kurucusu Pir Hüsameddin olan tarikat İbrahim İpek ’in liderliğindeyken tanındı. İpek’in ardından tarikat liderliğine Fatih Nurullah geçti. Peki Fatih Nurullah kimdir , aslen nereli?

Eski bir güreşçi olan Fatih Nurullah, Bolu, Çorum gibi illerde açık alanlarda düzenlediği toplu zikir törenleriyle adından sıkça söz ettirdi.

Uşşakiye Tarikatı’nın Devran adlı zikir törenleri yoğun katılımıyla dikkat çekiyor.

Tarikat özellikle Çorum Stadyumu’nda çektiği Devran Zikri büyük yankı uyandırmıştı.

2014 yılında gerçekleşen sözkonusu zikir Cumhuriyet tarihinde bir stadyumda çekilen ilk zikir olarak gösterilmişti.

Sosyal medyadan zikir görüntülerini paylaşan Uşşakiye tarikatı mensupları, "Dün Çorumda idik. Cumhuriyet tarihinde ilk defa stadda zikir gerçekleşti. Muhteşem bir ortam vardı" yorumunda bulunmuştu.

İpekyolu Eğitim Kültür Derneği ’nin katkılarıyla gerçekleşen Devran Zikri’ne dönemin Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, Çorum Belediye Başkan Vekili Ahmet Yabacıoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Köse de katılmıştı.

Uşşakiye Tarikatı’na ait Nurani TV adında bir televizyon kanalı bulunuyor. Nurani TV’de tarikat lideri Fatih Nurullah’ın sohbetleri yayınlanıyor.

( Uşşaki Cemaati lideri Fatih Nurullah)

Fatih Nurullah’ın İbrahim İpek Efendi’nin vefatından önceki arzusu üzerine kaleme aldığı belirtilen İpek Yolu isimli bir kitabı bulunuyor.

Gülzari Hüsniya ve Nurdan Doğan Nur Damlayan Sohbetler isimli eserler de Fatih Nurullah’a ait.

CÜBBELİ AHMET HOCA: BÖYLE TARİKAT MI OLUR?

Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah, 2018’de İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden Cübbeli Ahmet Hoca ile tartışmasıyla gündeme gelmişti.

Cübbeli Ahmet Hoca , Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah hakkında “Böyle şeyhlik mi olur, böyle tarikat mı olur!” demiş, Fatih Nurullah “Kimsin ulan sen” diye cevap vermişti.

UŞŞAKİYE TARİKATI KİMDİR?

Halveti Tarikatı’nın bir kolu olan Uşşakiye tarikatının merkezi İstanbul Kasımpaşa'da bulunuyor. Kurucusu Pir Hüsameddin’in türbesi de bu semtteki aynı isimli camide bulunuyor. Tarikatı kamuoyuyla tanıştıran isim İbrahim İpek. Uzun yıllar sessiz faaliyet gösteren tarikat İpek'le birlikte ün kazandı, İpek Yolu adlı yeni bir cemaat oluştu. İpek’in 2000 yılında ölümünün ardından "post"a 44 yaşındaki eski milli güreşçi Fatih Nurullah oturdu. Nurullah tarikat nüfusunu artırmak için herkese açık kutlamalar, piknikler organize etti. Tarikat, her yıl Bolu’da ve Çorum’da düzenlediği "Devran" adlı zikir törenleriyle adını duyurdu.