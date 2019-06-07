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Fatih Portakal'dan CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi ile ilgili sözlerine sert tepki göstererek "Böyle sözler söyleme hakkınız yok!" dedi.
Fatih Portakal'dan CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu'dan İstanbul'a dönmek için havalimanına geldiği sırada CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve diğer milletvekilleriyle beraber VIP salonunu kullanmak istemiş ancak görevliler engel olmuştu. VIP bölümüne geçişine izin verilmeyen İmamoğlu'nun ağzından "Vali itlik yapıyor" sözleri duyuldu. Bu sözlerle ilgili Ordu Valiliği yasal işlem başlattığını duyurdu.

FOX Ana Haber'de Fatih Portakal, hakaret içerikli sözleri ekranlara taşımayacaklarını söyledi, VIP salonu önünde yaşanana tartışmaları ve gergin anların görüntülerini yayınladı. Fatih Portakal haberden sonra Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

"VALİYE BÖYLE SÖZLER SÖYLEME HAKKINI YOK"
Fatih Portakal, siyasetçilerin sağlam bir sinir yapısına sahip olmaları gerektiğini belirtirken, "Ekrem İmamoğlu o sözleri söyleyemez. Devlet hepimizin devleti, vali de hepimizin valisi. Siyasetçinin valiye böyle sözler söyleme hakkı olamaz." dedi.

Fatih Portakal'ın sözleri şöyle:

"Ekrem İmamoğlu'na belden aşağı vurabilirler, sinirlerini bozacak şeyler yapabilirler, hatta devletin valisi de bu parti devlet olayında yerini alabilir ama İmamoğlu güleryüzlü, soğukkanlı davranmak tartışmayı uzatmamak zorundaydı. Halk onun güleryüzlü umut veren tarzını sevdi. Bu ikinci oldu. Alışkanlık haline getirmesin. Bana da burada sabahtan akşama hakaretler küfürler yağıyor. Ne yapayım ben de onlara mı küfredeyim."

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