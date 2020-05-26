Fatih sondaj gemisi Karadeniz geçişine hazır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez,"Fatih Sondaj Gemimiz Karadeniz’e geçiş için son hazırlıklarını tamamladı. Gemimiz, İstanbul Boğaz geçişi için hazır. Fatih, 29 Mayıs’ta, kutlu fethin yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket edecek." dedi.