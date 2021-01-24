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Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki yeni sondaj lokasyonu Türkali-2 kuyusuna ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki yeni sondaj lokasyonu olan Türkali-2 kuyusuna ulaştığını bildirdi.
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki yeni sondaj lokasyonu Türkali-2 kuyusuna ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece Filyos Limanı'ndan demir alan Fatih sondaj gemimiz Karadeniz’deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Gemimiz, hazırlıklarının ardından Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalarına başlayacak. Karadeniz'in Fatih'i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." ifadelerini kullandı. 

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz keşfinden sonra sondajı yapılan ilk derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-1'deki çalışmalarını 77 günde 18 Ocak'ta başarıyla tamamlamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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