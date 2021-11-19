Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi Ara Tatilde Çocukların Uğrak Yeri Oldu

Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi, ara tatilde minik öğrencilerin bir yandan dinlenirken bir yandan da yaşayarak ve keşfederek öğrenip keyifli vakit geçirmeleri için sosyal ve kültürel etkinliklerden oluşan bir program hazırladı.

Etkinlikler kapsamında öğretmenleri eşliğinde kentin tarihi ve turistlik mekânlarını ziyaret eden minik öğrenciler, hem kent tarihi ile ilgili bilgiler aldı, hem de tarihi mekânları gezme fırsatı buldu.

Çeşitli hikâye ve masalların anlatıldığı etkinlikler kapsamında miniklerin drama ve rol oyunları ile gerçekleştirdiği canlandırmalar renkli görüntüler oluşturdu.

Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi Sorumlusu Safiye Kılıç, öğrencilerinin yoğun ders temposundan uzaklaşarak hem fiziki, hem de ruhsal anlamda dinlenmelerini amaçladıklarını anlattı.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de çocukları en iyi ve en donanımlı şekilde geleceğe hazırlama gayretinde olduklarını söyledi.

Çankırı Belediyesi’nin eğitim alanında önemli çalışmalar yaptığının altını çizen Başkan Esen, “ Biz en önemli yatırımın geleceğimiz ve bütün umudumuz olan yavrularımıza yapılan yatırım olduğunu düşünüyor ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Yavrularımız için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaya hazırız” diye konuştu.