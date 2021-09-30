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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2021 yılı mezunlarını uğurladı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) 8’inci mezuniyet töreni Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen iki oturumla gerçekleştirildi. Bu yıl ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde bin 402 öğrenci mezun olmaya hak kazandı.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2021 yılı mezunlarını uğurladı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninde ilk olarak mezunlar adına Hukuk Fakültesi bölüm birincisi Yunus Emre Kılıç bir konuşma gerçekleştirdi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde öğrenci olmanın ayrıcalıklarını anlatan Yunus Emre Kılıç, üniversitenin vakıf kültür ve anlayışı içinde hareket etmesi, samimiyet ve yardımlaşma odaklı insan ilişkileriyle fark yarattığını dile getirdi.

“HUKUK NOSYONU KAZANDIK”

Hukuk Fakültesinde aldığı eğitimin niteliği ve kendisi için anlamından söz eden Kılıç, “Fakültemizde bizlere sadece teorik bilgi verilmedi. Özellikle hukuk nosyonu kazanabilmemiz de çabalandı. Hukuk fakültesi sınavları zor olmasıyla bilinir. Fakültemizde yapılan sınavlar ise diğer fakültelere nazaran daha da zordur. Bugün itibarıyla iki aydır avukatlık stajı yapıyorum. Sınavlarda her ne kadar zorlanmış olsam da bu durumun lehimize olduğunu staj yaparken anladım. Bugün uygulamada Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi mezunu bir hukukçunun değeri her geçen gün artmaktadır” dedi.

“ZOR ŞARTLARA CEVAP VEREBİLDİK”

Salgının alışkanlıkları olduğu gibi eğitim öğretim süreçlerini de değiştirdiğini ifade ederek konuşmasına başlayan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı ise Kovid-19 salgınının başladığı günden bugüne üniversite olarak eğitim faaliyetleri dışında birçok güzel işe imza attıklarını kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Salgının gölgesinde de olsa kuruluşumuzun 10’uncu yılını idrak ettik. 10’uncu yılın getirdiği tecrübenin neticesinde kök salmış bir kurum olarak zor şartlara cevap verecek refleksler geliştirebildik, çalışmalar ortaya koyabildik. Aynı ruhla ve yenilenen heyecanımızla diyerek üniversitemizin logosunu değiştirdik. Bu zaman diliminde ülkemizi ve bütün İslam âlemini ilgilendiren ve sevindiren kutlu olaya şahitlik ettik. Fatih Sultan Mehmed’in büyük emaneti Ayasofya Camii büyük bir irade ve kararlılık tezahürünün neticesinde yeniden ibadete açıldı. Bu bizi de büyük sevince gark etti ama bizim sevincimiz daha fazlaydı. Çünkü Ayasofya Külliyesi içinde yer alan Ayasofya Medresesi üniversitemize tahsis edildi. Ve biz orada Ayasofya Araştırmaları Merkezini kurduk.”

“YENİ BİR BAŞLANGICIN EŞİĞİNDESİNİZ”

Mezun öğrencilere yeni bir başlangıcın eşiğinde olduklarını hatırlatarak bu eşiğin yeni kapıların açılmasına vesile olacağını söyleyen Prof. Dr. Andı, “Eğitim hayatınızda bir evreyi bitirdiniz. Yeni bir başlangıcın eşiğindesiniz. Unutmayın ki eşikler yeni kapıların açılışı için vardır. Bitişler yeni başlangıçlar içindir. Hayatınızın bundan sonraki döneminde, aldığınız eğitimin size taşıdığı kazanım ve imkânları hem kendiniz ve ailenizin hem de milletimizin ve vatanımızın faydasına sarf etmenin eşiğindesiniz” diye konuştu.

“DONANIMLI GENÇLERİ HAYATA UĞURLUYORUZ”

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak yüzlerce öğrenciyi mezun etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Gerçek de “Geleceği şekillendirecek olan insanın sahip olduğu yetenek, bilgi ve donanımdır. Günümüz toplumlarının gücü eğitimli insanların çokluğu ve kalitesiyle ölçülmektedir. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak bizler de bugün üniversite eğitimini tamamlayan bin 402 gencimize diplomalarını veriyoruz. Onları eğitimli, donanımlı gençler olarak hayata uğurluyoruz. Böylece ülkemizin geleceğine katkı sağlamış olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bölüm birincilerine hediyeleri takdim edilirken tüm öğrenciler de diplomalarını aldı. Mezunların büyük bir coşkuyla keplerini fırlatmasının ardından tören sona erdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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