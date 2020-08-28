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Fatih Sultan Mehmet'in portresi için İBB'de tanıtım toplantısı düzenlendi

Londra'da düzenlenen müzayededen satın alınan portre, İstanbul'un işgalden kurtuluşunun yıl dönümü olan 6 Ekim'de belediyenin Saraçhane'deki binasında sergilenmeye başlanacak.
Fatih Sultan Mehmet'in portresi için İBB'de tanıtım toplantısı düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan Fatih Sultan Mehmet'in portresi, 6 Ekim'den itibaren belediyenin Saraçhane'deki binasında sergilenecek.

Geçtiğimiz haziran ayında Londra'da düzenlenen müzayedede satın alınan portre için Saraçhane'deki başkanlık binası balo salonunda tanıtım programı düzenlendi.

İçine konulduğu sandıkla salona getirilen portre, görevliler tarafından çıkarılarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verildi. Davetlilere gösterilen tablo, daha sonra sergilenmesi için özel olarak hazırlanan alana yerleştirildi.

Heyecanlı olduğunu belirten İmamoğlu, tablonun Türkiye'ye kazandırılmasına vesile olduğu için onur ve gurur duyduğunu söyledi.

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"Hem milli hem manevi açıdan muazzam bir toprak ve geçmişe sahibiz" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Aydınlanmanın ya da devrimciliğin başka bir dünyasını aramaya gerek yok, kültürel bağlarını iyi sıralamak gerekiyor. Fatih Sultan Mehmet'in bu eserini buraya kazandırmak müthiş bir duygu. Tabii, İstanbul halkıyla buluşması lazım, İstanbul halkıyla, İstanbullunun evinde kavuşması lazım. İstanbullunun evi, Saraçhane’deki İstanbul halkına ait bu belediye sarayı. Onun için burada buluşmayı sağlayacağız. Tablonun güvenliği ve korunmasıyla ilgili her türlü tedbir alındı. Buradaki çalışmalar da sonlandığında tabloyu, İstanbul’un, İstanbulluların, vatanıyla özgür bir şekilde buluştuğu; Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstanbul’un tekrar millete ait olmasını sağladığı 6 Ekim'de, burada, kıymetli İstanbullu hemşerilerimizle buluşturacağız."

Ekrem İmamoğlu, "Devlet büyüklerine yönelik özel davetiniz var mı?" sorusuna, İmamoğlu, "Hem devlet büyüklerine yönelik birtakım çalışmalarımız olacağı gibi saltanatın bugün yaşayan fertleri üzerinden de bir davetimiz olacak. Hatta bazı aile fertleriyle görüştük." yanıtını verdi.

İmamoğlu, "Tablo satın alındığında Fatih'in karşısındaki kişinin kim olduğu tartışılmıştı. Bellini’nin imzası olmadığı için de orijinalliği sorgulanmıştı. Tabloya ilişkin net bir bilgi vermek adına tarihçilerle görüşmeniz oldu mu ya da bir girişimde bulunacak mısınız?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Hem ulusal hem uluslararası düzeyde tarihçilerle ilgili davetlerimiz olacak. Bu konuda makaleler, araştırmalar talep edeceğiz. Tarihçilerle konuştuk, farklı yorumlar da oldu. Büyük ağırlıkta Cem Sultan olduğuna dair tarifler var ama bu benim uzmanlık alanım değil. Ulusal ve uluslararası birçok tarihçi burada olacak ve bir nevi çalıştay gibi sürecin içerisinde çok kıymetli veriler bizimle buluşacak."

Portrenin, İstanbul'un işgalden kurtuluşunun yıl dönümü olan 6 Ekim'de belediyenin Saraçhane'deki binasında sergilenmeye başlanacağı belirtildi.

Eser, İBB tarafından 25 Haziran'da Londra’daki Christie's Müzayede Evi'nden komisyon dahil 935 bin 250 sterline satın alınmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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