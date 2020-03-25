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Fatih Terim: İyiyim, daha iyi olacağım

Fatih Terim, sosyal medya hesabından takipçilerine iyi olduğu mesajını verdi.
Fatih Terim: İyiyim, daha iyi olacağım

Geçtiğimiz günlerde, koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Drektörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından takipçilerine iyi olduğu mesajını verdi.

"HER DUAYI YÜREĞİMDE HİSSEDİYORUM" 

 Terim, "O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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