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Fatih Terim: Kerem bizim kıymetlimiz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Giresunspor maçında Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananlarla ilgili, "Yaptırımı yapacaksak biz yapacağız.
Fatih Terim: Kerem bizim kıymetlimiz

Bu kimseyi ilgilendirmez. Biz Galatasaraylılara karşı sorumluyuz. Gereğini her zaman yaptık, yapacağız. Hem Kerem'in gençliğini koruyacağız. Marcao'ya bir şey yapacaksak biz yapacağız" dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup ederken, karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan kavga güne damgasını vurdu. Marcao, olayın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar hakkında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Marcao ve Kerem arasında yaşanan olayın çok alışıla gelmiş bir durum olmadığını belirten Fatih Terim, "Hepimiz için, futbol alemi için söylüyorum. Biz soyunma odasında, sahada her türlü münakaşayı ederiz. Zaman zaman birbirimize saldırma noktasına geliriz ancak ben sahada takım arkadaşına böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Henüz ne olduğunu anlamış değilim. Ne olursa olsun hoş değil. İkisi de bizim oyuncumuz. Kerem genç ve bizim kıymetlimiz. Kimsenin kimseye bir şey yapmasına müsaade etmeyiz. Futbolda böyle eylemler olabiliyor. Bunlar soyunma odasında antrenmanda olur ama hemen çözülür. Ancak bu hoş olmadı. Bunun çözümü bize ait. Bir şekilde çözeceğiz" diye konuştu.

"MARCAO'YA BİR ŞEY YAPACAKSAK BİZ YAPACAĞIZ"

Yaşanan olayın maçın önüne geçtiğini söyleyen Terim, "Yaptırımı yapacaksak biz yapacağız. Bu kimseyi ilgilendirmez. Biz Galatasaraylılara karşı sorumluyuz. Gereğini her zaman yaptık, yapacağız. Hem Kerem'in gençliğini koruyacağız. Marcao'ya bir şey yapacaksak biz yapacağız. Bu olay maçın önüne geçti. Biz yönetim ve teknik heyet olarak maçın önüne geçmeye niyetli değiliz. Sakin olalım. Ortalık biraz elektrikli. Her şeyi hallederiz. Öncelikle herkesten; Kerem'den, Galatasaraylılardan, Türk futbolundan özür dileyecek. Onu da öldürmeyelim ancak ötekinin hakkını da yedirmeyelim. Kimsenin haberi yokken biz Melo-Riera'yı açıkladık. Hoş bir durum değil kabul ediyorum. Soğukkanlı olmak zorundayız. Kimse merak etmesi. Sinirle, hiddetle hareket etmeyiz. Bizim görevimiz herkesi kazanmak, yanlışı ifade etmek. 19-20 yaşındakinin de 25-30 yaşındakinin de hakkını korumalıyız. Galatasaray'ı mutlu etmek için kararları alırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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