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Fatih Terim Samatta dedi

Falcao gelecek mi?” diye merak edilirken, Fatih Terim’in tercihinin Ally Samatta olduğu ortaya çıktı.
Fatih Terim Samatta dedi

Jean Michael Seri’yi kadrosuna katmasının ardından ‘golcü’ takviyesine odaklanan Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcü Falcao ile temasa geçmesi büyük yankı uyandırdı. Monaco’dan elde ettiği 8 milyon Euro’luk ücreti G.Saray’dan talep eden Falcao’nun gelişi yüksek maliyeti nedeniyle askıda tutulurken, Ally Samatta gündemde yer alan diğer isim oldu.

İlk fiyat 15 milyon Euro

İdari Menajer Şükrü Hanedar’ın, Belçika’ya giderek transferi için görüştüğü Samatta’yı bizzat Fatih Terim’in istediği ortaya çıktı. Samatta için Genk Kulübü 15 milyon Euro’dan kapıyı açmıştı. Fatih Terim’in mevcut transfer maliyetleri içinde, genç, gelişime açık ve gelecekte bonservis geliri de yaratabileceğine inandığı için Samatta’yı istediği öğrenildi. Tanzanyalı golcü geçtiğimiz yıl Genk forması ile çıktığı 51 maçta 32 gol 6 asistlik performans sergilemişti,

Deniz Türüç'e zam yapılmadı

Fenerbahçe’nin bitirmeye daha yakın olduğu Kayserisporlu Deniz Türüç için Galatasaray’ın sunduğu teklif ortaya çıktı. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile bonservis konusunda anlaşan Kayseri Başkanı Erol Bedir, kararı Deniz Türüç’e bıraktı. Deniz Galatasaray’dan 1.8 milyon Euro yıllık ücret istedi. Sarı kırmızılılar ise maaş dengesini bozmama gerekçesiyle 1 milyon Euro verdi.

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