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Fatih Terim Tuzlaspor maçı sonrasında futbolcularına isyan etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Tuzlaspor'a 2-0 yenildikleri maçtan sonra oyuncularının gösterdiği performansa tepki gösterdi.
Fatih Terim Tuzlaspor maçı sonrasında futbolcularına isyan etti

Fatih Terim'in maç sonunda yaptığı açıklamalar;

"Tuzlaspor'un çok iyi oynadığını, çok iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Bizim de mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Özeti bu. Oyuncular sahaya çıktıkları zaman bu formayı vermemeliler. Onlar bu formayı alma niyetinde olmadıklarını gösterdiler. Daha iyi bir performans beklerdim onlardan. Bu kadar kaçırdık da, böyle oynadık da denecek bir durum yok. Sadece Tuzla'yı tebrik etmek lazım. Şans verdiğim oyuncuların parmağını gözüme sokmasını isterdim. Bana göre sahanın en iyilerinden biri de Emin'di zaten. Diğerleri de bugün bir an evvel bitsin diye 90 dakika geçirdiler."

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