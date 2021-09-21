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Fatih Terim ve Galatasaraylı futbolculardan Levent Şahin'e videolu doğum günü mesajı

Fatih Terim ve Galatasaraylı futbolculardan Levent Şahin'e videolu doğum günü mesajı
Teknik direktör Levent Şahin'in yeni yaşı sporun ve futbolun içinden sevenlerinin gönderdiği videolu mesajlarla kutlandı.

Galatasaray eski yardımcı antrenörü Levent Şahin, 48'inci yaşını videolu mesajlarla kutladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan, Selçuk İnan,  Necati Ateş, Muslera, Marcao, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, DeAndre Yedlin, Halil Dervişoğlu ve Emre Kılınç, gönderdikleri videolarla Levent Şahin'in yeni yaşını kutlayarak iyi dileklerde bulundular. Şahin sosyol medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Bu özel günde, benim için anlamlı olan bu videonun hazırlanmasında katkısı bulunan ve buraya ekleyemediğim herkese çok teşekkür ederim."

FATİH TERİM: ÖZLEDİK SENİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise gönderdiği videoda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili kardeşim doğum gününü kutluyorum. Açıkcası özledik seni. İyi ki seni tanımışım, iyi ki böyle bir kardeşim var. Gerçek ber dost, gerçek bir arkadaşsın. Seni tanıdığım için, seninle çalıştığım için, benim iyi bir kardeşim olduğun için son derece şanslıyım ve mutluyum. Allah her gününü mutlulukla geçirsin. Her gün daha mutlu ol. Bu sene daha huzurlu, neşeli, keyifli bir yıl olsun senin için. Seni seviyorum, kendine iyi bak. Çok güzel bir yıl olsun inşallah senin için."

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