Fatih Terim'den büyük fedakarlık!

Koronavirüs salgını nedeniyle saha içi ve dışında ağır darbe alan Galatasaray'da takım giderlerinden yüzde 15 kısıtlama yapılmıştı. Sarı-kırmızılılarda futbolculardan sonra teknik direktör Fatih Terim de taşın altına elini koydu.
Yıllık 18 milyon TL kazanan Fatih Terim, kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle 6 milyon TL'lik indirime gitti.
Tecrübeli çalıştırıcı, yeni transferlere de uçuk ücretler verilmesini istemiyor. Yönetim, yeni sezonda 60 milyon euro'luk takım giderini 40 milyon euro'ya indirmeyi planlıyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.