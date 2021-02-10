Fatih Terim'den derbide hakaret içerikli tezahürat yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanan maçta taraftar tribününden kendisine hakaret içeren tezahürat yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Fatih Terim'in avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020-2021 sezonunda Süper Lig maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verildiği anımsatılarak, "Ancak Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan başvuru neticesinde müsabakanın oynandığı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne 150 sağlık çalışanının alınmasına karar verilmiştir. Buna rağmen gerçekleşen maça bini aşkın kişi katılmış ve localara yerleştirilmiş olup, bu husus fotoğraf ve görüntülerde sabittir." denildi.

Dilekçede, bu kişilerden kaçının sağlık çalışanı olduğunun bilinmediği belirtilerek, "Savcılık tarafından kimliği tespit edilebilecek şüphelilerce Fatih Terim'e, teknik heyete ve ısınmak üzere sahaya çıkan oyunculara müsabakanın başından sonuna kadar galiz ifadelerle küfürler edilmiş, itibar ve prestijlerini sarsmaya, saygınlıklarını zedelemeye matuf ifadeler kullanılmış, kişilik hakları ihlal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Topluluk psikolojisinin sebep olduğu şiddet olaylarının en sık rastlandığı spor dalının futbol olduğu vurgulanan dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Şiddet eğilimi ve futbolun birlikteliği diğer spor dallarına göre daha az yadırganmakta ve futbol müsabakalarının gerçekleştiği futbol sahaları ilgililerce, şiddetin meşrulaştırılmış bir alanı olarak görülmektedir. Hal böyleyken başta futbol müsabakaları olmak üzere tüm spor müsabakalarında son zamanlarda artan şiddet ve düzensizliklerin önüne geçilmesinin zaruri olduğu ve bu doğrultuda hukuka aykırı eylemi gerçekleştiren kişilerin emsal mahiyette cezalandırılması gerektiği aşikardır."

Dilekçede, bu kapsamda hakaret içeren eylemleri gerçekleştiren faillerin tespit edilerek, haklarında kamu davası açılması ve seyirden yasaklama tedbirinin uygulanması talep edildi.

Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Şubat'ta Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanan derbi maçında yaşanan olaylara ilişkin resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Savcılığın soruşturma kapsamında, futbol müsabakasına ilişkin görüntü kayıtlarının incelenmesi yönünde emniyete talimat verdiği bildirildi.