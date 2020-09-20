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Fatih Terim'den Marcao açıklaması: Galatasaray para kazanacaksa ben de giderim

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, takımdan ayrılacağı iddia edilen Marcao için, "Galatasaray ekonomisine katkıda bulunacaksa fertlerin hiçbir önemi yok. Benim de bir yardımım olacaksa Galatasaray'a, ben de giderim" dedi.
Fatih Terim'den Marcao açıklaması: Galatasaray para kazanacaksa ben de giderim

Başakşehir karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyeti değerlendiren Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, "İlk 35-40 dakika gayet iyiydik, son 5 dakika üzerimize geldiler. İkinci yarıya skor olarak önde başladık ama oyun olarak başlayamadık. Rakibin 4-4-2'ye dönmesiyle bocalama oldu. Oyuna müdahale etmem gerektiğini hissettik, işler o noktada iyiye gitmeye başladı" şeklinde konuştu.

Futbolcularını tebrik eden Terim, "Keşke hepsinden tek tek bahsedebilsem ama zaman yetmez. Bütün oyuncularıma özverileri için teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray taraftarının gurur duyacağı bir takım yavaş yavaş meydana geliyor. Taraftarlarımız, Galatasaray'ı özledi. Bu güzel oyunu da özledi. Oram buram ağrıyor diye bir gün bile bahane bulmayan bir takım oyuncusu Marcao. Başkanımız ve yönetimimiz öyle uygun görürse öyle davranılır. Yenisini buluruz, başkasını buluruz, var. Alıştık, geldiğimizden beri cezadayız zaten." ifadelerini kullandı.

"Marcao ayrılacak mı?"

 

"Marcao ayrılacak mı?" sorusuna cevap veren Terim, "Eğer Galatasaray ekonomisine, gidişatına katkıda bulunacaksa, fertlerin hiçbirinin önemi yok. Benim de sözleşmemden, bonservisimden Galatasaray'a yardım olacaksa ben de giderim. Olaya bu yönde bakmak lazım. Oyuncular alıp, yetiştirip, büyük rakamlarla vermeyi, satmayı hedef etmemiz lazım. İhtiyacı varsa Galatasaray'ın, yönetim isterse satar, isterse satmaz. Bunu kulübün kendi inisiyatifine bırakmak lazım" şeklinde konuştu.

Maçın hakemini tebrik eden Terim, "Bu akşam skordan bağımsız olarak hakem Atilla Karaoğlan ve ekibine tebriklerimi yollamak istiyorum. Maçın iyi geçmesini sağladı. Etki altında kalmadan çok iyi maç yönetti" dedi.

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