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Fatih Terim'den 'Zorlu' göndermesi

PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Terim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkati çekti.
Fatih Terim'den 'Zorlu' göndermesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkati çekti.

Fatih Terim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek." ifadelerini kullandı.

Terim'in bu paylaşımı, Fenerbahçe ve TFF yöneticilerinin Zorlu Center'daki toplantısına bir gönderme olarak yorumlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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