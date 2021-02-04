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Fatih Terim'in derbi karnesi

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde görev aldığı 65 derbide 23 galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü.
Fatih Terim'in derbi karnesi

Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 66. kez derbide görev yapacak.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 65 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 67 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü.

Fenerbahçe karşısında 32 derbi
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 32 maç yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, bu derbilerin 11'ini kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 33 derbide ise 12 galibiyet, 13 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Fatih Terim ile Erol Bulut arasındaki 11. randevu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut, 11. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek.

Erol Bulut, daha önce Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin başında, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 10 maça çıktı.

Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan bu maçların 5'ini kazanırken, 3'ünü kaybetti, 2'sinden ise beraberlikle ayrıldı.

Öte yandan Erol Bulut yönetiminde daha önce iki derbiye çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda Galatasaray ile berabere kalırken, Beşiktaş'a mağlup oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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