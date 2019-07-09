Fatih'te Çinli kadının boğazını kesip evini ateşe verdiler

Fatih'te Çin'li iki kadının yaşadığı eve gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, evde bulunan 42 yaşındaki Chen Haiyun'un önce boğazını keserek öldürdü, ardından da evi ateşe vererek kaçtılar.