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Fatih'te iki katlı bina alev alev yandı

FATİH'te iki katlı bina alev alev yandı. Korku ve paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Fatih'te iki katlı bina alev alev yandı

Yangın, saat 21.30 Fatih Yedikule Mahallesi Samancı Odaları Sokak'ta bulunan iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin durumu bildirmesiyle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatih, Bakırköy ve Zeytinburnu itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesiyle yangın söndürüldü. Korku ve paniğe neden olan yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi.

Alevlerin yükseldiği yangın cep telefonu kameralarına yansıdı. Plis ve İtfaiyenin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

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