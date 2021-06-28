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Fatih'te iş yeri yangını

Fatih'te bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Fatih'te iş yeri yangını

Alınan bilgiye göre, Uzunçarşı Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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