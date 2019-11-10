  • BIST 103.153
  • Altın 270,348
  • Dolar 5,7533
  • Euro 6,3439
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 11 °C
»

Fatih'te otel kafesinde kanlı infaz!

Fatih Çapa'da bulunan otele ait kafede otururken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ve Uygur Türkü olduğu öğrenilen Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Fatih'te otel kafesinde kanlı infaz!

Olay, saat 20.40 sıralarında Millet Caddesi üzerinde bulunan bir otelin kafesinde meydana geldi. Kafede masada oturan Uygur Türkü Saimait Aierken, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna kurşunlar isabet eden Aierken, ağır yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipler, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Aierken, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Polis olaya ilişkin çalışma başlatırken ilk belirlemelere göre, öldürülen Saimait Aierken'in, gümrükleme işleriyle uğraşan bir işadamı olduğu, maddi sıkıntılar içinde bulunduğu belirlendi. Polis, cinayetin alacak verecek meselesinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan, olay yerine yakın park halinde bulunan lüks cip'in, üzerindeki konsolosluk plakasının sahte olduğu anlaşıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih'te otel kafesinde kanlı infaz!10 Kasım 2019 Pazar 22:31
  • Tel Abyad'da mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu10 Kasım 2019 Pazar 19:37
  • İstanbul'da kahreden kaza10 Kasım 2019 Pazar 19:29
  • Bangladeş’i kasırga vurdu10 Kasım 2019 Pazar 19:28
  • Tuzla'da faciadan dönüldü10 Kasım 2019 Pazar 19:25
  • Ankara'da deprem10 Kasım 2019 Pazar 19:22
  • Kayadan oyma cami, kaderine terk edildi10 Kasım 2019 Pazar 12:46
  • MSB: 331 mayın ve 891 EYP etkisiz hale getirildi10 Kasım 2019 Pazar 11:55
  • Dev operasyon10 Kasım 2019 Pazar 11:49
  • Atatürk, Anıtkabir'de anıldı10 Kasım 2019 Pazar 11:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti