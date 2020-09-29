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Fatih'te parfümeride patlama: 2 hafif yaralı

FATİH'te bir parfümeride henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Fatih'te parfümeride patlama: 2 hafif yaralı

Balat Manyasizade Cadde'de saat 18.00 sıralarında parfüm satışı yapılan işyerinde henüz bilinmeyen bir sebepten patlama meydana geldi. Patlama sırasında dükkanda bulunan bir çalışan hafif şekilde yaralandı. Patlamayı duyan vatandaşlar dükkanda çıkan yangını söndürmek için yardıma koştu. Bu sırada iddiaya göre ikinci kez meydana gelen ufak çaplı patlamada yardıma gelen Muammer Şen isimli esnaf hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri ambulansla hastaneye kaldırılırken diğeri ayakta tedavi edildi. Polis patlama hakkında soruşturma başlattı.

"YANGINI SÖNDÜRÜRKEN İKİNCİ PATLAMA OLUYOR" 

Babası yaralanan Furkan Şen, "Olay içeride çalışırlarken patlama meydana geliyor. Babam buradan yangın söndürme tüpünü alıyor. Yangını söndürürken de içeride ikinci bir patlama meydana geliyor. Camlar babama geliyor. Babam eğiliyor yüzüne camlar gelmiyor ancak kollarına geliyor. Şuan hastanede dikiş atılıyor. Sağlık durumu iyi." diye konuştu.

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