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Fatih'teki camiler, Kovid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte ediliyor

Fatih Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, selatin camilerinin de aralarında bulunduğu 346 camide dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.
Fatih'teki camiler, Kovid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte ediliyor

Fatih Belediyesi ekipleri, salgının başladığı günlerde başlattığı hijyen çalışmalarını sürdürüyor. 

Fatih, Sultanahmet, Süleymaniye gibi selatin camilerinin de aralarında bulunduğu ilçedeki 346 camide temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, camileri Sağlık Bakanlığının onay verdiği, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen malzemelerle dezenfekte ediyor.

Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını bundan sonra da periyodik aralıklarla sürdüreceği belirtildi.

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