Fatma Mavi'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

BAHÇELİEVLER'de medya sektöründe çalışan 31 yaşındaki Fatma Mavi'yi önce boğduğunu daha sonra ise yakarak öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı Ergin A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 4. Sokakta pazar sabahı 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, patlama ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri salon kısmında 31 yaşındaki Fatma Mavi'nin cesediyle karşılaşmıştı. 2 yıldır burada oturduğu öğrenilen Mavi'nin öldüğü patlamayla ilgili çalışmalarını derinleştiren Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fatma Mavi'nin en son irtibatta olduğu kişilerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda genç kadının en son Ergin A., ile sık sık görüştüğünü tespit etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ergin A'yı gözaltına aldı. Ergin A'nın ifadesinde, "Gece Fatma ve yanında bulunan 2 kadınla buluşup Taksim'e gittik. Sabah 07.00 sıralarında olayın yaşandığı eve geldik. Başka bir kadın yüzünden bu sırada Fatma'yla aramızda kıskançlık tartışması çıktı. Kendimi tutamadım. O an cinnet getirdim ve Fatma'yı ellerimle boğdum. Sonra Ali İlkay S., adlı arkadaşımı çağırdım. Benzin istasyonuna gittik. Ona para vererek benzin aldırdım. Sonra eve geldim. Ali çıkmadı yukarı. Ben daha sonra benzini dökerek evi ateşe verdim. Fatma'yı da yaktım" dediği öğrenildi. Şüpheli Ergin A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.