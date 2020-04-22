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Fatma nine ölen eşinden dolayı aldığı maaşla 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu

Bolu'da yaşayan 87 yaşındaki Altuntaş, vefat eden eşinden dolayı aldığı maaşıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na katkıda bulundu.
Fatma nine ölen eşinden dolayı aldığı maaşla 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu

Bolu'da Sağlık Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Altuntaş, Bolu Emniyet Müdürlüğünü arayarak kampanyaya destek olmak istediğini söyledi. 

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri Altuntaş'ın evine gitti.

Altuntaş, polis ekiplerine ölen eşinden dolayı aldığı 2 bin lira tutarındaki maaşıyla kampanyaya destek olmak istediğini belirtti. Bunun üzerine 2 bin lirayı teslim alan ekipler, parayı bankaya yatırarak dekontunu Altuntaş'a teslim etti.

Fatma Altuntaş, yaptığı açıklamada, kampanyaya destek olmak istediğini vurgulayarak "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allah bu hastalığı başımızdan alsın." dedi.

Altuntaş, kendisine yardımcı olan polis ekiplerini kiraz ve çilekler olgunlaştığında ikramda bulunmak üzere davet etti.

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