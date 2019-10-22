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Fatma ninenin gururlandıran yaşamı

Muğla'da, eşinin vefatı sonrası çocuklarının yardım teklifini geri çeviren 70 yaşındaki Fatma Namalan "Ceylan" ismini verdiği katırına yüklediği odunları satarak kimseye muhtaç olmadan yaşamını sürdürüyor.
Fatma ninenin gururlandıran yaşamı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Fatma Namalan, dağdan topladıktan sonra "can yoldaşım" dediği Ceylan isimli katırına yüklediği odunları satarak geçimini sağlıyor.

İkizce Mahallesi'nde yalnız yaşayan 70 yaşındaki 5 çocuk annesi Namalan, 20 yıl önce eşini kaybetti. Çocuklarının yardım teklifini kabul etmeyen Namalan, boş oturmamak ve kimseye muhtaç olmamak için dağdan odun toplamaya karar verdi.

Fatma nine "can yoldaşım" dediği ve katırı "Ceylan" ile günün erken saatlerinde yola düşüyor. Yaklaşık iki saatlik zorlu yolcuğun ardından dağda topladığı odunları katırına yükleyen Fatma nine, Menteşe ilçe merkezinde getirdiği odunları fırın ve restoranlara satıyor.

Günün sonunda kazandığı 60 lirayla hem katırını besleyen hem de torunlarına yardım eden Namalan, eşinden kalan emekli maaşıyla da evinin ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Katırım benim ekmek teknem"

Namalan, 20 senedir topladığı odunları müşterilerine sattığını söyledi.

İki saatte ulaştığı bölgede yaklaşık 1,5 saat odun topladığını aktaran Namalan, şöyle konuştu:

"Haftada bir sefer ancak gidebiliyorum. Zor oluyor ama ne yapayım. Halime şükrediyorum. Eşim öldükten sonra katırım benim dert ortağım oldu. Ceylan'ım ile zaman geçiriyorum. Dağa ve Muğla'ya katırımla gidiyorum. Derdimi, her şeyimi buna anlatıyorum. Çok seviyorum, bırakamıyorum. Odun satıp yemini alıyorum. Geçinip gidiyoruz işte. Benim arabam da traktörüm de bu. Katırım benim ekmek teknem. Ben bunu yemle besliyorum. Bu da bana bakıyor işte."

Eşiyle kimseye muhtaç olmadan yaşamını sürdürdükleri için çocuklarının yardım teklifini kabul etmediğini belirten Namalan, ömrü yettiğince çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Namalan'ın oğlu Vedat Namalan da annesinin hem vakit geçirmek hem de ihtiyaçlarını karşılamak için bu işi yaptığını anlattı.

Annesinin hayvanları çok sevdiğini söyleyen Namalan, "Yardım etmek istememize rağmen bizden bir talebi olmuyor. Katırıyla gidip odun topluyor ve kentte satıyor. Biz de mani olmuyoruz çünkü yürüyüş yapması sağlığı için faydalı." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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