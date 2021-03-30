Fatsa’da icradan satılık fındık bahçesi

Ordu ili Fatsa ilçesi Çamaş Budak Mahallesi'nde 12 dönüm fındık bahçesi icra yoluyla satılacak. Bahçenin özellikleri ve satış günü detayları haberimizde:

İcradan satılık fındık bahçesi ilanının detayları haberimizde: Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ordu ili Fatsa ilçesi Çamaş Budak Mahallesi'nde 12 dönüm fındık bahçesi icra yoluyla satılacak.

Satış işlemi Fatsa İcra Dairesi tarafından yapılacak.

Sözkonusu ilanda satılacak olan fındık bahçesiyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Yol kenarındadır. Fındık ocaklarının gelişimi normaldir.Ocaklar1-19 daldan ibaret , fındık çeşidi olarak palaz, yağlı , çakıldak vb. karışık fındık yetiştirilmektedir. killi-humuslu toprak yapısına sahiptir. Muhtelif ağaçlarda mevcuttur. Topoğrafik yapı bakımından su tutma kapasitesi iyi, alkalilik ve tuzluluk problemi olmayan, bitki besin elementleri bakımından normal toprak yapısına sahip fındık tarımına elverişli arazidir.”

Birinci Satış Günü 03.05.2021, saat 14:00.

İkinci Satış Günü ise, 03.06.2021 saat 14:00.

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