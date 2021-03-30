  • BIST 1.396
  • Altın 449,966
  • Dolar 8,3428
  • Euro 9,7776
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 3 °C
»

Fatsa’da icradan satılık fındık bahçesi

Ordu ili Fatsa ilçesi Çamaş Budak Mahallesi'nde 12 dönüm fındık bahçesi icra yoluyla satılacak. Bahçenin özellikleri ve satış günü detayları haberimizde:
Fatsa’da icradan satılık fındık bahçesi

İcradan satılık fındık bahçesi ilanının detayları haberimizde: Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ordu ili Fatsa ilçesi Çamaş Budak Mahallesi'nde 12 dönüm fındık bahçesi icra yoluyla satılacak.

Satış işlemi Fatsa İcra Dairesi tarafından yapılacak. 

Sözkonusu ilanda satılacak olan fındık bahçesiyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Yol kenarındadır. Fındık ocaklarının gelişimi normaldir.Ocaklar1-19 daldan ibaret , fındık çeşidi olarak palaz, yağlı , çakıldak vb. karışık fındık yetiştirilmektedir. killi-humuslu toprak yapısına sahiptir. Muhtelif ağaçlarda mevcuttur. Topoğrafik yapı bakımından su tutma kapasitesi iyi, alkalilik ve tuzluluk problemi olmayan, bitki besin elementleri bakımından normal toprak yapısına sahip fındık tarımına elverişli arazidir.” 

Birinci Satış Günü 03.05.2021, saat 14:00.

İkinci Satış Günü ise, 03.06.2021 saat 14:00.

İlan detayları için TIKLAYIN.  


Gazeteilksayfa.com
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Patnos Belediyesi akaryakıt alımı yapacak29 Mart 2021 Pazartesi 09:38
  • Muğla Büyükşehir itfaiyeci ve zabıta alım ilanı yayımlandı29 Mart 2021 Pazartesi 09:31
  • Milas Belediyesi 1500 mezar tahtası satın alacak29 Mart 2021 Pazartesi 09:24
  • Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğü danışmanlık hizmeti alacak27 Mart 2021 Cumartesi 11:10
  • ASKİ atık su ve yağmur suyu hattı yaptıracak27 Mart 2021 Cumartesi 10:59
  • BDDK memur ve mühendis kadrolarına açıktan personel alacak26 Mart 2021 Cuma 10:02
  • Beytepe Devlet Hastanesi’ne işçi kıyafeti alınacak26 Mart 2021 Cuma 09:57
  • Malatya Büyükşehir Belediyesi sathi kaplama yaptıracak26 Mart 2021 Cuma 09:53
  • Vakıflar Genel Müdürlüğü işçi alacak25 Mart 2021 Perşembe 10:51
  • Şereflikoçhisar’da Güneştepe Kalesi yapımına başlanıyor25 Mart 2021 Perşembe 10:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti