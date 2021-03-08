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Favori yemeğini kebap olarak açıklayan İngiltere Başbakanı Johnson’a Adana'dan davet

Koronavirüse yakalandıktan sonra kilo kaybı yaşayan, yemek alışkanlığını değiştirdiğini belirterek, en sağlıklı yiyeceğin kebap olduğunu ifade eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a Adana'dan davet geldi.
Favori yemeğini kebap olarak açıklayan İngiltere Başbakanı Johnson’a Adana'dan davet

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, katıldığı bir programda obezitenin koronavirüs ile birlikte yarattığı tehlikeye dikkat çekti.

Pandemiyle obezitenin de arttığını belirten Johnson, koronavirüse yakalandığı Mart 2020’de fazla kilolu olduğunu, tedavisinin ardından kilo verdiğini ve sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edindiği anlattı. Johnson’a tükettiği yiyeceklerin sorulmasının ardından, "Benim en sevdiğim sağlıklı yiyecek kebap. Çok sağlıklı öyle değil mi?" yanıtını verdi. Johnson’ın bu konuşmasının ardından Adanalı kebapçı Yaşar Aydın da sağlıklı beslenmek için kebap yenilmesi gerektiğini söyleyerek Jonhson’ın sözlerine katıldığını belirtti. Aydın, diyet yaparak kilo vermek isteyenlere kebap önerdiğini ifade ederek, "Ben de kebap yiyerek zayıflıyorum. Bir zamanlar çok fazla abur cubur ve makarna tarzı yiyecekler yemeye başlamıştım. Çok fazla kilo alıp 100 kilonun üzerine çıktım. Daha sonra kebap ve salata yiyerek 20 kilo verdim. Şu anda daha sağlıklı ve daha zihindeyim. 4 ay sürede bu kiloları verdim. Doktora gittiğimde bana diyet yapmamı söyledi. Ben de kendisine etten vazgeçemeyeceğimi söyledim. Doktorum da et ve salatayı birlikte yememi söyledi. Bol bol kebap ve salata yiyerek zayıfladım’’ diye konuştu.

Boris Johnson’ın İngiltere’de kebap yediğini ve kendisine öneride bulunduğunu söyleyen Aydın, "Dünyada kebabın başkenti Adana. Kendisini buraya bekliyoruz. Asıl sağlıklı kebap nerede yeniliyormuş görsün’’ dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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