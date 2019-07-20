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Faydası saymakla bitmiyor

Ankara Nallıhan'da faydası saymakla bitmeyen tarhananın yapımına başlandı.
Faydası saymakla bitmiyor

Tarhanalar kurumak için çatılara serildi. İçeriği ile her türlü şifa ve fayda içeren tarhana kurumak için güneş gören yerlere bırakıldı. Dar gelirli insanların “Darhane” olarak isim verdikleri tarhana kış aylarının vazgeçilmezidir. Saymakla bitmeyecek faydaları vardır.

'ZAYIFLAMAK İÇİN TERCİH EDİLİYOR'

Uzmanlar tarhananın faydalarını şöyle sıralamakta:

"Besleyicidir , Kalsiyum, demir ve çinko içerir, Bağışıklık sistemini güçlendirir, A ve B vitamini barındırır, Damar tıkanıklığını önler, Antioksidan etkili en zengin bitki olan soğanı içerdiğinden kansere karşı koruma sağlar, Soğuk algınlığı, astım ve bronşit hastalıklarına karşı ön tedavi sağlar, İçerdiği yüksek lif oranlarından ötürü doğal tokluk hissi sağlar. Bu nedenle zayıflamak için tercih edilen yiyeceklerdendir."

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