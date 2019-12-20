Faytonculardan 'açlık eylemi' kararı

Adalar'da 3 ay süre boyunca faytonlara at koşulmasının durdurulduğu açıklandı.

"ALINAN TEDBİRİ KARARLILIKLA UYGULAYACAĞIZ"

Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan "Birçok farklı kurumu ilgilendiren konular var. Şu bir realite. Adalarımızda 81 atımız sonbahar ayındaki ruam taramasından dolayı itlaf edilmek zorunda kaldı. Bundan dolayı da hepimiz üzüntülüyüz. Adalar'da bulunan fayton esnafımız da bundan dolayı üzüntülü. Adalar'da hijyeni minimum seviyeden maksimum seviyeye çıkarmadığımız sürece bunu yaşayacağız. Bunun yaşanmaması için de alınan tedbiri kararlılıkla uygulayacağız" diye konuştu.



"KARARLILIĞIMIZI ARKADAŞLARIMIZIN DA BİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Her yıl sonbahar ve ilkbahar aylarında tarama yapıldığını ifade eden Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun sebebi de Adalar'da var olan ve zaman zaman ortaya çıkan ruam hastalığından dolayı gerek diğer hayvanların gerekse insana bulaşma riski taşıdığından kan testine tabii tutuyoruz. Yıllar itibarıyla da çeşitli sayılarda ruam sayıları çıkıyor. Mecburen ve maalesef itlaf etmek zorunda kalıyoruz. Yıllardır kangren haline gelmiş bu atların barınakları, fiziki şartların uygun olmaması, insan ve hayvan sağlığı için uygun olmaması sebebiyle bunu sonlandıramıyoruz. Şu an alınan karar bunun sıfırlanmasına yönelik radikal bir karar. Bu karar neticesinde bunu sıfırlama çalışmaları olacak. Çeşitli kurumlar harekete geçti. Bu kararlılığımızı arkadaşlarımızın da bilmesini istiyoruz."



"ŞU SAAT İTİBARIYLA KARARI UYGULAYACAĞIZ"

Kaymakam Ayhan, "Biz 3 ay süreyle faytonlara atların koşulmasını durduruyoruz. Atlar ahırlarına geçecek. Orada barındırılmış olacak. Şu saat itibarıyla kararı uygulayacağız" diye konuştu.



"ATLARI DA ADAYA SERBEST ŞEKİLDE BIRAKACAĞIZ."

Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, alanı terk etmeyeceklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Biz alanı terk etmeyeceğiz. Polise mukavemet göstermeyeceğiz. Polisimiz devletimizin polisidir. Ancak alanı boş bırakmak istemiyoruz. Bu toplu taşıma hizmetleri Adalar'da faytoncu esnafınındır. Kurul kararı, meclis kararı vardır. Kurul kararı kanun hükmündedir. O nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin buraya elektrikli araç göndermesini doğru bulmuyoruz. Bu alanı da boşaltmayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili ve yetkilileri gelir bir, iki gün içinde bu meseleyi çözeriz. Hayır biz bu meseleye yaklaşmıyoruz zorla biz bu işi kaldıracağız diyorlarsa ben ve tüm faytoncu esnafı arkadaşlar eşlerimiz ve çocuklarımızla beraber bu iş sonlanana kadar bu saatin önünde açlık eylemi başlatacağız. Tüm atları da adaya serbest şekilde bırakacağız."

ÇEVİK KUVVET POLİSLERİ BEKLİYOR

Faytonların başlangıç durağına çevik kuvvet ekiplerince vatandaşların girişine izin verilmezken, faytoncular ise durakta bekleyişlerini sürdürüyor.