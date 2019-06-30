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Fazla gürültüye ceza

Havaların ısınması ile birlikte sokak düğünlerinde artış yaşanıyor. Bazı vatandaşların gelenek dediği bazılarının ise şikayetçi olduğu sokak düğünlerine yasa, “gürültü seviyesi 5 dBA’yı aşan düğünlere cezai işlem uygulanır” diyor.
Fazla gürültüye ceza

Yaz ayları ile birlikte sokaklarda yapılan düğünlerde artış yaşanıyor. Yasak olmasına rağmen ilgili makamlardan alınan izinle yapılan sokak düğünleri birçok vatandaşın şikayetine neden oluyor. Bazı vatandaşlar ise sokak düğünlerinin gelenek olduğunu savunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise sokak düğünlerinde 5 dBA ses seviyesini esas alıyor. Eğer gürültü 5 dBA’dan fazlaysa, düğünün gürültü kirliliğine neden olduğunu belirtiyor ve cezai işlem uyguluyor. 

YAPTIRIMI VAR

Havaların ısınması ile birlikte birçok çift dünya evine giriyor. Bazı vatandaşlar ise dünya evine girerken düğünlerini çeşitli sebeplerden dolayı sokakta yapmayı tercih ediyor. Kimileri için bir gelenek, kimileri içinde şikayet olan sokak düğünleri için yasa ne diyor? 

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SES SEVİYESİNİ AŞMAMASI GEREKİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, ses yükseltici cihazlar veya davul-zurna aracılığıyla eğlenilen düğünler nedeniyle çok sayıda şikâyet gelirken, düğün ve benzeri faaliyetlerden çevreye yayılan gürültü seviyesinin mevcut arka plan gürültü seviyesini 5 dBA'dan fazla aşmaması gerekiyor. Şikâyet gelmesi halinde il emniyet müdürlüğü nezaretinde çevre il müdürlüğü denetim ekipleri denetime gidiyor. 

İDARİ PARA CEZASI UYGULANIYOR

Gürültü seviyesini aşan ilgililer hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereğince idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca, ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince adli işlem yürütülmesi için cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulması yetkisi de bulunuyor.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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