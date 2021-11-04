  • BIST 1.572,310
  • Altın 555,44
  • Dolar 9,7118
  • Euro 11,2335
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
»

FBI, 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili yeni belgeleri kamuoyuyla paylaştı

ABD Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) 11 Eylül saldırılarının Suudi Arabistan'la olası bağlantısını araştırdığı yüzlerce sayfa yeni gizli belgeyi açıkladı.
FBI, 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili yeni belgeleri kamuoyuyla paylaştı

ABD Adalet Bakanlığı, 11 Eylül saldırısıyla bağlantıları olabileceği şüpheleriyle haklarında araştırma yapılan Suudi Arabistanlı Fahad Al-Thumairy, Ömer Al-Bayoumi ve Musaed Al-Jarrah'ı konu alan FBI'nın araştırma ve bilgi notlarından oluşan 700 sayfayı aşkın yeni gizli belgeyi kamuoyuyla paylaştı.

FBI, uzun süren çabalarına rağmen biri Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği çalışanı olmak üzere 3 Suudi Arabistan vatandaşının saldırıyla ilişkilerine dair kanıtlara ulaşamadı.

Adli makamlara gönderilen ve soruşturmanın kapatılmasını sağlayan kapsamlı FBI notunda, büronun "şu anda suçlananlar dışında saldırıdan sorumlu olan ek grupları veya kişileri tespit etmediği" bildirildi.

Açıklanan belgelerden bir bilgi notunda, FBI, El Kaide'nin büyük saldırıların ifşa olmasını önlemek amacıyla "saldırı planlarını başkalarına önceden bildirmediği" kaydını düştü.

FBI belgelerinde ayrıca, 11 Eylül saldırganlarının da saldırıdan çok kısa süre önce eylemin niteliğine dair bilgilendirildiğine dikkat çekildi.

Öte yandan, FBI, el-Bayumi'nin istihbarat ajanı olduğundan söz edilen ve 11 Eylül saldırganlarına seyahat, konaklama ve finansman yardımı sağlamada yer aldığı bilgi notunu düzeltirken, el-Jarrah'ın da iki korsanla doğrudan herhangi bir kişisel teması olduğunu kanıtlayacak belgeye ulaşılmadığı notunu düştü.

Bakanlıkça açıklanan belgelere göre, FBI, El Kaide ajanlarının Suudi hükümetinin haberi olmadan Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığına sızıp sızmadığını da araştırdı.

FBI, 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili soruşturmalarına dayanan ve bugüne kadar gizli olan belgelerin ilkini ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla 12 Eylül'de halka açmıştı.

Suudi Arabistan'ın Washington'daki Büyükelçiliği, Eylül ayında bir açıklama yayımlayarak, herhangi bir suç ortaklığı iddiasını "kötü niyetli ve kategorik olarak yanlış" şeklinde nitelendirmişti.

ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak, başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve yaklaşık 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz04 Kasım 2021 Perşembe 10:56
  • Pençe Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi04 Kasım 2021 Perşembe 10:48
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan CHP'li İslam'a FETÖ tepkisi: Ben ailemden şehit verdim04 Kasım 2021 Perşembe 10:05
  • Bolu'da sis etkili oluyor04 Kasım 2021 Perşembe 09:53
  • Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı04 Kasım 2021 Perşembe 09:40
  • RTÜK gündüz kuşağı programlarını mercek altına aldı04 Kasım 2021 Perşembe 09:34
  • Paris Anlaşması'nın yürürlük tarihi 10 Kasım olarak belirlendi04 Kasım 2021 Perşembe 09:25
  • Türkiye ve dünya gündemi04 Kasım 2021 Perşembe 09:22
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin suç duyurusu04 Kasım 2021 Perşembe 09:18
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan ve Ukrayna büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti03 Kasım 2021 Çarşamba 19:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti