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FBI: Kongre olayları kapsamında şu ana kadar 160 dava açıldı

FBI yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta ABD Kongresinde yaşanan olaylar kapsamında şu ana kadar 160 kişi hakkında dava açıldı.
FBI: Kongre olayları kapsamında şu ana kadar 160 dava açıldı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Washington Ofisi Direktör Yardımcısı Steven D'Antuono, geçen hafta ABD Kongresinde yaşanan olaylar kapsamında 160 kişi hakkında dava açıldığını ve bu sayının önemli ölçüde artacağını açıkladı.

D'Antuono, Washington Bölge Mahkemesi Başsavcı Vekili Michael Sherwin ile 6 Ocak'taki Kongre olaylarına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

FBI'ın 6 Ocak öncesinde bazı kişilerin şiddet olaylarına neden olmak üzere Washington'a geldiğine ilişkin haber aldıklarını ve bu konuda ilgili makamlar uyardıklarını ifade eden D'Antuono, bu kişilerden bazılarının Washington'a gelmelerinin engellendiğini bildirdi.

Olaylara karışanların FBI'ya teslim olması çağrısında bulunan D'Antuono, "Washington'dan ayrılmışsanız bile Kongrede suç faaliyetlerine karışmış iseniz yerel birimlerimiz kapınızı çalacaktır." dedi.

FBI'ın Washington Ofisinin şu ana kadar 160 kişi hakkında dava dosyası açtığını belirten D'Antuono, "Bu şu anda buzdağının görünen ucu. Birimlerimiz şu ana kadar incelenmek üzere 100 binden fazla dijital medya içeriği toplamış durumda." diye konuştu.

Sherwin ise bu sürecin devam edeceğini ve yüzlerce dava açılacağını belirterek, bu sürecin FBI ve Adalet Bakanlığı tarihinde görülmemiş kapsamda bir süreç olacağına vurgu yaptı.

Kongrede iki el yapımı patlayıcı cihaz bulduklarını ifade eden Sherwin, "Bunlar gerçek cihazlardı. İçinde patlayıcılar vardı. Zamanlayıcıları vardı. Neden patlamadıklarını bilmiyoruz. Bunu soruşturuyoruz. Bomba imha ekiplerinin yardımı ile Kongre polisi tarafından etkisiz hale getirildi. Elbetteki bu cihazlar inceleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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