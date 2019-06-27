  • BIST 95.530
  • Altın 260,738
  • Dolar 5,7652
  • Euro 6,5607
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 28 °C
»

Feci ölüm 50 metre yükseklikte denize çakıldı:

ANTALYA'nın Serik ilçesinde eşi ve torunuyla 'parasailing' denen aktivite için iple tekneye bağlı paraşüte binen Filistin uyruklu Abususenenh Abedalaziz (62), yaklaşık 50 metre yükseklikten denize düştü. Abususenenh Abedalaziz kurtarılamadı.
Feci ölüm 50 metre yükseklikte denize çakıldı:

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otele ailesi ve arkadaşlarıyla tatile gelen Filistin uyruklu Abususenenh Abedalaziz, ailesiyle birlikte dün öğle saatlerinde 'parasailing' adı verilen aktivite için tekneye bindi. Abususenenh Abedalaziz, uçuş yapmak için eşi ve kız torunuyla tekneye iple bağlı paraşütle havalandı.

50 METREDEN SUYA ÇAKILDI

Abedalaziz, eşi ve ortaya oturtulan torununun bulunduğu paraşüt, yaklaşık 10 dakika sonra, bağlı olduğu ipin çekilmesiyle tekneye doğru alçalmaya başladı. Yaklaşık 50 metre yükseklikte Abususenenh Abedalaziz, henüz bilinmeyen nedenle paraşütle bağlantısının kopması sonucu suya çakıldı. Dengesi bozulan paraşütün hızla alçalması sonrası Abususenenh Abedalaziz'in eşi ve torunu da suya düştü.

KURTARILAMADI

Teknedeki görevliler, Abususenenh Abedalaziz ile eşi ve torununun düştüğü noktaya hareket etti. Birkaç dakika sonra önce Abususenenh Abedalaziz, ardından da eşi ve torunu sudan alındı. Durumu ciddi olan Abususenenh Abedalaziz teknede kusmaya başladı. Görevlilerin ilk yardımda bulunduğu Abususenenh Abedalaziz, kıyıya çıkarılarak, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Abedalaziz, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Abedalaziz'in eşi ve torununun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

CENAZE OĞLUNA TESLİM EDİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Abedalaziz'in cenazesi bugün öğle saatlerinde uçakla ülkesine gönderilmek üzere oğlu Husam Abedalaziz'e teslim edildi. Husam Abedalaziz'in cenazeyi almak için beklerken sürekli dua okuduğu görüldü. Abususenenh Abedalaziz'in eşi, torunu ve ailesinin ise ülkelerine döndüğü belirtildi.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan Abususenenh Abedalaziz, eşi ve torununun paraşüt tekneden ayrılmadan önce yakınlarına el salladığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde paraşütün sağında Abususenenh Abedalaziz, ortada torunu, sol tarafında da eşinin oturduğu görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 28 Haziran 2019 Cuma Hutbesi: "Bir Mukaddes Yolculuk: Hac"27 Haziran 2019 Perşembe 13:24
  • Uçakta bomba alarmı: Acil iniş yaptı27 Haziran 2019 Perşembe 12:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması27 Haziran 2019 Perşembe 12:32
  • Erdoğan'a fahri doktora27 Haziran 2019 Perşembe 12:24
  • Merkel yine titremeye başladı27 Haziran 2019 Perşembe 11:43
  • Erdoğan Japonya'da resti çekti: Yanlış bir hamle yaparlarsa...27 Haziran 2019 Perşembe 10:54
  • Rusya’da uçak sert iniş sonrası alev aldı: Ölü ve yaralılar var27 Haziran 2019 Perşembe 10:42
  • Çarşı ve Mahalle bekçisi alımı için önemli duyuru27 Haziran 2019 Perşembe 10:38
  • Kaymakam'ın oğlu hayatını kaybetmişti: Kız meselesi çıktı27 Haziran 2019 Perşembe 10:29
  • Erdoğan'dan Öcalan açıklama: Bilmiyordum27 Haziran 2019 Perşembe 10:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti