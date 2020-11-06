Fed Başkanı Powell: Ekonomik faaliyet salgından önceki seviyesinin oldukça altında

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Genel olarak ekonomik faaliyet salgından önceki seviyesinin oldukça altında ve önündeki yol oldukça belirsiz olmaya devam ediyor. Son aylarda iyileşme hızı azaldı." dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından, telekonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Fed'in para politikası hedeflerine ulaşmakta son derece kararlı olduğunu belirten Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasını sağlamak ve ekonominin aldığı kalıcı zararı sınırlandırmak için güçlü önlemler aldıklarını anımsattı.

Powell, bu zorlu dönemde ekonomiyi destekleme taahhütlerini yinelediklerini belirtti.

"Toparlanma devam etti ancak iyileşme hızı azaldı"

Ekonomik faaliyetin bu yılın ikinci çeyreğinde yaşadığı düşüşün ardından toparlanmaya devam ettiğine işaret eden Powell, "Ancak son aylarda iyileşme hızı azaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, "Genel olarak ekonomik faaliyet salgından önceki seviyesinin oldukça altında ve önündeki yol oldukça belirsiz olmaya devam ediyor." diye konuştu.

İş gücü piyasasındaki iyileşme hızının da yavaşladığını belirten Powell, işsizlik oranının son 5 ayda düştüğünü ancak eylül ayı itibarıyla yüzde 7,9'da kaldığını kaydetti.

Powell, salgının enflasyon üzerinde de önemli bir iz bıraktığına işaret ederek, fiyatların özellikle salgından en çok etkilenen sektörler için zayıf bir seyir izlettiğini anlattı.

Faiz oranlarını mevcut seviyede tutma sinyali

Fed Başkanı Powell, "Pandemi boyunca vurguladığımız gibi ekonomik görünüm olağanüstü derecede belirsiz ve büyük ölçüde virüsü kontrol altında tutma çabalarının başarısına bağlı olacak. Hem ABD'de hem de yurt dışında Kovid-19 vakalarındaki son artış özellikle endişe verici." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıllarda maksimum istihdama ulaşma kabiliyetinin önemli ölçüde uzun vadeli enflasyon beklentilerinin yüzde 2'ye sabitlenmiş olmasına bağlı olduğunu aktaran Powell, "Para politikasının destekleyici duruşunu istihdam ve enflasyon hedefleri başarılana kadar devam ettirmeyi umuyoruz." dedi.

Powell, faiz oranlarının ise mevcut seviyede tutulmasının uygun olacağını düşündüklerini aktardı.

"Varlık alımlarını değerlendirmeye devam edilecek"

Varlık alımlarına da değinen Powell, gelecek aylarda hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarına mevcut hızda devam edeceklerini bildirdi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında varlık alımlarının toparlanmayı desteklemedeki rolünü tartıştıklarını aktaran Powell, bu alımların finansal koşulları rahatlattığına ve ekonomiye önemli bir destek sağladığına inandıklarını dile getirdi.

Powell, gelişmeleri izlemeye ve devam eden varlık alımlarının maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin yanı sıra piyasa işleyişi ve finansal istikrarı en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğini değerlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Fed Başkanı Powell, "Kredi akışını korumak, ekonomiye verilen zararı hafifletmek ve sağlam bir toparlanmayı desteklemek için çok önemli." dedi.

"Ekonomik tahminlere yönelik değişikliğe gidilecek"

Doğrudan mali desteğe ihtiyaç duyulabileceğini vurgulayan Powell, bu zamana kadar alınan mali politika eylemlerinin ülke genelinde aileler, işletmeler ve topluluklar için kritik bir fark yarattığını söyledi.

Powell, "Bu yılın başında olan ekonomik faaliyetin ve istihdamın eski seviyelerine dönmesi biraz zaman alacak ve bunu başarmak için hem para hem de maliye politikasından sürekli destek gerekebilir." diye konuştu.

Ekonomik tahminlere yönelik aralık ayında yapılacak açıklamada birkaç değişikliğe gidilmesinin planlandığını belirten Powell, hem tüm materyalleri aynı anda açıklayacaklarını ve böylece daha fazla bilgi sunacaklarını hem de belirsizlik ve risk değerlendirmeleri dengesinin zaman içinde nasıl değiştiğini gösteren iki yeni grafik paylaşacaklarını aktardı.

"Daha fazla mali desteğe karar vermek Kongre'nin görevi"

Toplantıda basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Powell, ekonomiye yönelik daha fazla mali desteğin zamanlamasına ve boyutuna karar verme görevinin Kongre'nin olduğunu söyledi.

Powell, mali politikanın bankanın yapamayacaklarını yapabileceğini belirterek, Fed'in kredi programlarıyla finansal istikrarı, faiz oranları ve varlık alımlarıyla talebi destekleyebileceğini vurguladı.

Fed Başkanı Powell, daha fazla mali destekle daha güçlü bir toparlanmanın sağlanabileceğini ifade etti.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında bankanın uyguladığı kredi programlarının süresinin uzatılmasına ilişkin bir soruya ise Powell, söz konusu kararın Hazine Bakanlığı ile ortaklaşa alınacak bir karar olduğunu kaydetti.