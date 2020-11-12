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Fed Başkanı Powell: Gelecek birkaç ay zorlu olabilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Covid-19 vakalarındaki artışın ekonomik toparlanma için risk oluşturduğunu belirterek, "Virüs yayılırken, gelecek birkaç ay zorlu olabilir" dedi.
Fed Başkanı Powell: Gelecek birkaç ay zorlu olabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Merkez Bankacılık 2020 Forumu'nda konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, Covid-19 vakalarındaki artışın son dönemde kaydedilen ekonomik toparlanmayı zayıflatabileceğini söyledi.

"Ekonominin sağlam bir toparlanma yolunda ilerlediğini görüyoruz, ancak burada ana risk hastalığın ABD'de daha da yayılması" diyen Fed Başkanı Powell, "Virüs yayılırken, gelecek birkaç ay zorlu olabilir" yorumunu yaptı.

Belirsizliğin devam ettiğini vurgulayan Powell, mali politikanın gerekliliğine işaret ederek, "Daha fazlasını yapmamız gerekeceğini düşünüyorum. Kongre'nin de mali politika konusunda daha fazlasını yapması gerekebilir" diye konuştu. 

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