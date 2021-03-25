Fed Başkanı Powell: Politika değişikliği 'kademeli ve şeffaf' olacak

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, ekonomi toparlandıkça ve bankanın hedeflerinde önemli ilerlemeler sağlandıkça tahvil alımlarını azaltacaklarını belirterek, sürecin mümkün olduğunca kademeli ve şeffaflıkla gerçekleştirileceğini ifade etti.