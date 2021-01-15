  • BIST 1.537
  • Altın 440,330
  • Dolar 7,3890
  • Euro 8,9750
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -1 °C
»

Fed enflasyonda sorun görmedikçe faizi artırmayacak

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyeceklerini belirterek, "Faiz oranlarını artırma zamanı geldiğinde bunu kesinlikle yapacağız ama bu zaman yakın değil." ifadesini kullandı.
Fed enflasyonda sorun görmedikçe faizi artırmayacak

Powell, Princeton Üniversitesi Bendheim Finans Merkezi tarafından düzenlenen video konferans etkinliğinde konuştu. 

Esnek ortalama enflasyon hedefinin bankanın belirli bir matematik formülüne bağlı olmayacağı anlamına geldiğini açıklayan Powell, yeni enflasyon hedefinin inandırıcı olması için enflasyonun bir süre yüzde 2'nin üzerine çıkmasına izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Powell, enflasyonda sorun ya da dengesizlikler görmedikleri sürece faizi artırmayacaklarını vurgulayarak, "Faiz oranlarını artırma zamanı geldiğinde bunu kesinlikle yapacağız ama bu zaman yakın değil." değerlendirmesinde bulundu.

Varlık alımlarında "iletişim" vurgusu
Ekonominin bankanın hedeflerinden uzakta olduğuna işaret eden Powell, hedeflere güçlü bir şekilde bağlı olduklarını ve para politikası araçlarını bunu gerçekleştirene kadar kullanacaklarını ifade etti.

Varlık alımları konusunda iletişim kurarken çok dikkatli olmaları gerektiğinin bilincinde olduklarını dile getiren Powell, faiz oranları ve varlık alımlarına ilişkin yönlendirmenin zamana değil sonuca dayalı belirlendiğini kaydetti.

Powell, varlık alımlarının azaltılması konusunda çok şeffaf olacaklarının altını çizerek, "Kamuoyuyla çok net bir şekilde iletişim kuracağız ve bunu varlık alımlarını kademeli bir şekilde azaltmayı aktif olarak değerlendirmeden önce yapacağız." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yurt dışında yerleşik kişiler 8 Ocak haftasında 285,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı14 Ocak 2021 Perşembe 15:13
  • OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin 2020 tahminini yukarı yönlü revize etti14 Ocak 2021 Perşembe 14:41
  • Bakan Varank 'sanayide elektrik tüketimi düştü' iddialarına rakamlarla cevap verdi14 Ocak 2021 Perşembe 14:40
  • Borsa rekor seviyeyi gördü14 Ocak 2021 Perşembe 13:25
  • Konutta yıllık 1,5 milyon adetlik satışla tüm zamanların rekoru kırıldı14 Ocak 2021 Perşembe 13:24
  • TANAP yıllık 1,5 milyar doları aşkın taşıma geliri sağlayacak14 Ocak 2021 Perşembe 13:21
  • TİM Başkanı Gülle: 2020 ihracat hedefimize ulaşmamızda tarım sektörümüz kilit rol oynadı14 Ocak 2021 Perşembe 13:20
  • Bakan Pakdemirli: 2020'nin 11 ayında tarım ve gıda ürünleri ihracatımızı yüzde 4,3 artırdık14 Ocak 2021 Perşembe 13:00
  • Bakan Pekcan: Geçen yıl 4 milyar 403 milyon liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik14 Ocak 2021 Perşembe 12:50
  • Antalya Havalimanı 140 rotadan 10 milyon yolcuyu ağırladı14 Ocak 2021 Perşembe 12:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti