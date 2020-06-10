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Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası Fed yetkilileri haziran toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmeyerek sıfıra yakın seviyede tuttu.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iki günlük haziran ayı politika toplantısında fonlama faiz hedefinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 0 – yüzde 25 aralığında bırakıldı. Bloomberg HT'de yer alan habere göre, haziran toplantısında aralıktan bu yana ilk kez, aralarında faiz projeksiyonlarının noktasal grafiğinin de bulunduğu çeyrek dönem tahminleri açıklandı.

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