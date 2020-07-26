  • BIST 1.192
  • Altın 418,635
  • Dolar 6,8450
  • Euro 7,9603
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 31 °C
»

Fed faizde değişikliğe gitmeyecek, yeni politikalara işaret edebilecek

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), bu haftaki toplantısında, faiz ve varlık alımında herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmezken, gerçekleştirmeyi planladığı yeni politikalara işaret edebileceği belirtiliyor.
Fed faizde değişikliğe gitmeyecek, yeni politikalara işaret edebilecek

Ekonomistler, Fed'in, faiz ve varlık alımında değişikliğe gitmeyeceğini ancak sözle yönlendirmede yapılacak değişiklikleri ima edebileceği ve enflasyon stratejisini açıklayabileceği tahmininde bulunuyor.  

Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner, yaptığı açıklamada, Fed'in, yoğun bir biçimde sözle yönlendirmenin güncellenmesi konusunu tartıştığını söyledi.

Düşük faiz oranlarının daha uzun bir süre için söz konusu olabileceğini ifade eden Weidensteiner, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantıda konuyla ilgili biraz bilgi verebileceğini aktardı.

Weidensteiner, Fed'in, ifadesinde resmi bir değişikliğe gitmesi için biraz erken olduğunu belirterek, "Fed, şu anda 2007-2009 krizi sonrasında para politikasında erken sıkılaşmaya gidildiği inancına sahip. Banka, bu dönemde güçlü iş piyasası performansının ardından enflasyonist baskıların olacağının öngörüldüğü bir modele bel bağladı." diye konuştu.

Bu öngörünün yanlış çıktığını ifade eden Weidensteiner, "Şimdi öyle görünüyor ki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), artan fiyat baskıları enflasyon rakamlarına yansıyana kadar beklemek istiyor." dedi.

Weidensteiner, değiştirilecek olan bu para politikası yaklaşımının sözle yönlendirmeye uyumlu hale getirilerek piyasalar için net hale sokulması gerektiğini vurguladı.

Fed'in, bu toplantısında,  ifadesinde değişikliğe giderek bu yeni politika yaklaşımını hayata geçirmesinin kesin olmadığını aktaran Weidensteiner, Powell'ın bu konuyla ilgili bazı imalarda bulunabileceğini, bu nedenle piyasa katılımcılarının Powell'ı dikkatli bir şekilde dinleyeceğini kaydetti.

Weidensteiner, Fed'in, bu toplantısında, faizler ve varlık alım programında değişikliğe gitmeyeceğini de söyledi.

"Fed, ekonomik görünümdeki belirsizliklere vurgu yapacak"

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy de Fed'in, faiz oranları ve varlık alım programı dahil hiçbir politikasında değişikliğe gitmeyeceğini belirtti.  

Fed'in ekonomik görünümdeki belirsizliklere vurgu yapacağını aktaran Levy, bankanın, ekonomiyi daha agresif para politikalarıyla desteklemek için hazırlıklı olacağını söyledi. 

Fed'in, enflasyon stratejisini açıklayabileceğini ve uzun dönemli ortalama enflasyon hedefini yüzde 2 olarak vurgulayacağını ifade eden Levy, Fed'in enflasyonun yüzde 2'nin üzerine çıkmasına izin vereceğini savundu.

Levy, bankanın enflasyon konusunda belirsiz bir dil kullanacağını, böylece enflasyon hedefinin herhangi bir şekilde Fed üzerinde baskı oluşturmayacağını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Albayrak'tan Ayasofya Camii paylaşımı24 Temmuz 2020 Cuma 16:14
  • Kovid-19 altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı24 Temmuz 2020 Cuma 11:51
  • Konutlardaki elektrik tüketimi 'şehir değiştirdi'24 Temmuz 2020 Cuma 11:50
  • EPDK'nin "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak24 Temmuz 2020 Cuma 11:04
  • EPDK'nin 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak24 Temmuz 2020 Cuma 10:56
  • Şişecam’ın tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirmesine SPK'dan onay24 Temmuz 2020 Cuma 10:55
  • Bakliyatı 'güneş ışığı almayan yerlerde saklayın' önerisi24 Temmuz 2020 Cuma 10:54
  • Enflasyon Raporu 29 Temmuz'da açıklanacak24 Temmuz 2020 Cuma 10:53
  • SPK'dan veri depolama ve pay tebliğlerinde değişikliğe gitti24 Temmuz 2020 Cuma 10:52
  • Bakan Varank'tan sosyal medya devlerinin faaliyetlerini yakından izleme vurgusu24 Temmuz 2020 Cuma 10:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti