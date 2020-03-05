Fed kararı sonrası dolar düşüşte!

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0820 liradan, avro 6,7780 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,0800 liradan alınan dolar, 6,0820 liradan satılıyor. 6,7760 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,7780 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0960 lira, avronun satış fiyatı ise 6,7760 lira olmuştu.
DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?
Dolar/TL kuru dün yüzde 0,4 azalışla 6,0782'den kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,0830 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilecek görüşmenin piyasaların odağında bulunduğunu bildirdi. Erdoğan'ın saat 10.30'da Moskova'ya hareket etmesi bekleniyor.
Veri gündeminde ABD'nin fabrika siparişleri verisinin öne çıktığını dile getiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
18.00 ABD, ocak ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri
DOLARDA SON DURUM NE?
Dolar/TL, üst üste düşüşünü 4. işlem gününe taşımasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 6,0740'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL, yatay bir seyirle 6,7720'den, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,8290'dan satılıyor.
Avro/dolar paritesi, yüzde 0,03 azalışla 1,1135'ten işlem görüyor. Dolar endeksi yatay bir seyirle 97,3 seviyesinde bulunuyor.
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