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Fed öncesi dolar ve euro sakin

Dolar/TL, dün yükseldiği 8,55 seviyelerindeki seyrini gün boyu korudu. Fed'in faiz kararı öncesinde bu sabah saatlerinde de döviz piyasaları sakin. Dolar/TL, 8,55'ten; euro/TL ise10,38'den işlem görüyor.
Fed öncesi dolar ve euro sakin

ABD tahvil faizlerinin artması ve Biden-Erdoğan görüşmesinden beklenen mesajların çıkmamasıyla 8,55'in üzerine çıkan dolar/TL, dünkü piyasa kapanışından bu yana gece boyu yatay bir grafik sergiledi. Dolardaki 8,55'in hemen üzerindeki yatay hareketler bu sabah da devam ediyor. Benzer yatay hareketler euro/TL için de 10,38-1039 düzeyinde geçerli.

Fed faiz kararı ve Powell'ın açıklaması bekleniyor

Küresel piyasaların gözü kulağı bugün Fed'in açıklayacağı faiz kararı ve vereceği mesajlarda olacak. Fed'in faizleri değiştirmesi beklenmese de varlık alımlarını ne zaman azaltacağına sorusuna yanıt aranacak. Yurt içinde ise yarınki Merkez Bankası'nın PPK toplantısı öncesinde  fiyatlanacak önemli bir veri bulunmuyor. 

Fed geçen yıl Mart ayında yaptığı 100 baz puan indirimin ardından düzenlediği tüm toplantılarında faizde bir değişikliğe gitmedi. Piyasaların beklentisi bu toplantıda da faiz oranında bir değişiklik olmayacağı yönünde oluştu. Kararın açıklanmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell, bir basın toplantısı düzenleyecek. Piyasalar Powell'dan gelecek açıklamaları yakından takip edecek. Fed faiz kararıyla birlikte ekonomik projeksiyonlarını da yayımlayacak. Fed yetkilileri bir önceki raporda 2021 yılı büyümesini yüzde 6,5, 2022 yılı büyümesini yüzde 3,3 olarak tahmin etmişti.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde TCMB Nisan ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak (14.30). Mart ayında konut fiyatları aylık yüzde 2,4, yıllık yüzde 32,0 yukarı gelmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl vadeli Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası doğrudan satacak.

Fed faiz kararını açıklayacak. (21.00).

ABD'de günün verileri MBA mortgage endeksleri (14.00), ithal fiyatlar, konut başlangıçları (15.30), DoE petrol stokları (17.30) olacak.

Avrupa piyasalarının açılmasıyla birlikte ilk veri İngiltere'den gelecek. Tüketici ve üretici fiyatları verileri piyasaların beklediği veriler arasında yer alıyor. Ülkede tüketici fiyatları Nisan ayında aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 1,5 artış göstermişti (09.00).

Euro Bölgesi işgücü maliyet endeksi ve ücretler verileri de gündemde bulunuyor (12.00).

Almanya 10 yıllık, İngiltere 14 yıllık tahvil ihaleleri düzenleyecekler.

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