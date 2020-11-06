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Fed seçim sonuçlarından bağımsız politikasına devam edecek

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy, ABD Merkez Bankası'nın seçim sonuçlarını dikkate almadan ultra-gevşek para politikasına devam edeceği öngörüsünde bulundu.
Fed seçim sonuçlarından bağımsız politikasına devam edecek

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Banka, bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğu yinelenerek böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarının destekleneceğini açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ve dünya çapında muazzam ekonomik zorluklara neden olduğuna işaret edilen Fed açıklamasında, ekonomik faaliyet ve istihdamın toparlanmaya devam ettiği ancak yıl başındaki seviyelerin oldukça altında kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyonun sağlanmasının hedeflendiğine işaret edilerek, bir süre yüzde 2 seviyesinin biraz üzerinde olması amaçlanacak enflasyonun böylece zaman içinde ortalama yüzde 2 olacağı ve uzun vadeli beklentilerin yüzde 2'de kalacağı belirtildi.

Fed Başkanı Jerome Powell da ekonomik görünümün olağanüstü derecede belirsiz olduğunu, dünya genelinde Kovid-19 vakalarındaki artışın endişe verici olduğunu aktardı.

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede yılın 3. çeyreğinde yüzde 33,1 artan gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) 4. çeyrekte yüzde 4,2 artış kaydedeceği öngörüsünde bulundu.

Fed Başkanı Powell'ın ekonomik tahminlere yönelik aralık ayında yapılacak açıklamada birkaç değişikliğe gidilmesinin planlandığına, hem tüm materyalleri aynı anda açıklayacaklarına ve böylece daha fazla bilgi sunacaklarına hem de belirsizlik ve risk değerlendirmeleri dengesinin zaman içinde nasıl değiştiğini gösteren iki yeni grafik paylaşacaklarına dair açıklamalarını anımsatan Levy, "Fed'in iletişimlerini nasıl geliştirmesi gerektiği konusundaki önerilerimize benzeyen bu yenilikleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fed'in seçim sonuçlarını dikkate almadan ultra-gevşek para politikasına devam edeceği öngörüsünde bulunan Levy, Powell'ın görev süresinin Şubat 2022'de biteceğini ve bu zamana kadar büyümenin pandemi öncesi seviyesine döneceğini ve Fed'in normal bir ekonomide uygun bir para politikasını düşünebileceğini aktardı.

"Fed tek başına kalacak"
Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey ise oyların hala sayıldığını belirterek, demokratların Temsilciler Meclisinde, cumhuriyetçilerin ise Senatoda çoğunluğu sağlayacak gibi göründüğünü ifade etti.

Bunun en az 2022'ye kadar mali politika önlemlerinin beklenmemesi gerektiği anlamına geldiğini söyleyen Marey, iki partinin ekonomi çok kötüye giderse bir araya gelebileceğini belirtti.

Marey, bunun acil bir durum olmadığı sürece Fed'in ekonomiyi desteklemede tek başına olduğu anlamına geldiğini dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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