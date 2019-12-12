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Fed sonrası dolarda son durum

Dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklendiği gibi faize dokunmamasıyla dolarda önemli bir hareketlilik yaşanmadı. Dolar yeni güne 5.8015 liradan başladı. Bugün tüm gözler Merkez Bankası'ndan (TCMB) gelecek faiz kararına çevrildi
Fed sonrası dolarda son durum

Dün piyasalar Fed'den gelecek faiz kararına odaklanmıştı. Fed'in beklentilere paralel bir biçimde faize dokunmaması sebebiyle kurda önemli bir hareket yaşanmadı. Haftaya 5.78 liradan başlayan dolar, pazartesi 5.81 liranın üzerine tırmandı.

Cari açık verisinin açıklanmasının ardından dolar kısa bir süreliğine 5.80 liranın altına inse de hafta boyunca 5.80-5.81 aralığında nispeten sakin bir seyir izledi. 

YILIN SON FAİZ KARARI

Bugün ise Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın son faiz kararını açıklayacak. Analistler 150-200 baz puanlık bir indirimin fiyatlandığını belirtiyor. Dolayısıyla bu aralıkta gelecek bir indirime kurun önemli bir tepki vermesi beklenmiyor. Ancak beklentilerin üzerinde bir indirim kurun yukarı yönlü hareket etmesine sebep olabilir. 

Buna karşılık indirimin beklenenden düşük veya hiç yapılmaması kurda düşüşe yol açabilir. Dolayısıyla bugün tüm gözler Merkez'in saat 14.00'da açıklayacağı kararda olacak. 

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