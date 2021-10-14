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Fed tutanakları varlık alımlarının azaltılmasına başlanabileceğine işaret etti

ABD Merkez Bankasının son toplantısına ait tutanaklar, varlık alımlarını azaltma sürecinin kasım veya aralık ortasında başlayabileceğini ortaya koydu.
Fed tutanakları varlık alımlarının azaltılmasına başlanabileceğine işaret etti

ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 21-22 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, Fed'in hedeflerine ulaşmaya yaklaştığının ve yakında varlık alımlarının hızını azaltarak para politikasını normalleştirmeye başlayabileceğinin sinyalini verdi.

Varlık alımlarında ılımlı bir politika değişikliğinin faiz oranı politikası hakkında doğrudan bir sinyal amacı taşımayacağının yinelendiği tutanaklarda, faiz oranlarının artırılması için gereken koşulların farklı olduğu ifade edildi.

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin ekonomik toparlanmanın genel olarak yolunda gitmesi şartıyla gelecek yılın ortalarında sona erecek kademeli bir daralma sürecinin uygun olabileceğini değerlendirdiği aktarıldı.

Bazı Fed yetkilileri enflasyonun 2022'de yüksek seviyelerde kalmasını bekliyor
Fed'in tutanaklarında, "Üyeler, bir sonraki toplantıda alımların azaltılmasına başlama kararı alınması halinde, azaltma sürecinin kasım veya aralık ortasında aylık satın alma takvimleriyle başlayabileceğini kaydetti." ifadesi yer aldı.

Toplantıdaki bazı Fed yetkililerinin mevcut enflasyon baskılarının tahmin edilenden daha uzun sürebileceği endişesini de dile getirdiğine işaret edilen tutanaklarda, üyelerin çoğunun arz kesintileri ve iş gücü sıkıntısının daha uzun sürebileceğini, enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu ve bunun fiyatlar ile ücretler üzerinde varsayılandan daha büyük ve kalıcı etkilerinin olabileceğini belirttiği kaydedildi.

Tutanaklarda, "Üyelerden bazıları, yukarı yönlü risklerle birlikte 2022'de enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceğini düşünüyor." bilgisi de paylaşıldı.

Birkaç üyenin enflasyon için aşağı yönlü risklerin olduğunu belirttiğine değinilen tutanaklarda, Fed yetkililerinin çoğunun mevcut fiyat artışlarının geçici olduğu görüşünü sürdürdüğü bildirildi.

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