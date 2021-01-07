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Fed tutanakları yayımlandı

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) tüm üyelerinin tahvil alımlarının hızının uygun olduğu görüşünde birleştiğini ortaya koydu.
Fed tutanakları yayımlandı

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC), 15-16 Aralık 2020'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve aylık varlık alımlarının en az 120 milyar dolar olarak devam etmesinin kararlaştırıldığı son toplantının tutanaklarında, tüm katılımcıların söz konusu alımlara mevcut hızda devam etmenin uygun olduğu kararına vardıkları aktarıldı.

Tutanaklarda, "Neredeyse hepsi mevcut satın alma kompozisyonunu sürdürmeyi tercih etti." değerlendirmesi yer aldı.

Bazı katılımcıların Komitenin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşma yolunda sağlanacak "önemli ölçüde ilerlemenin" belirlenmesiyle ilgili konuları da ele aldığına işaret edilen tutanaklarda, buna ilişkin yargının geniş, niteliksel olacağı ve belirli sayısal kriterlere ya da eşiklere dayanmayacağı kaydedildi.

Tutanaklarda, "Bazı katılımcılar, bu tür bir ilerleme sağlandıktan sonra satın alımların kademeli olarak azaltılmasının başlayabileceğini ve bundan sonraki sürecin genellikle 2013 ve 2014'teki büyük ölçekli satın alma programı sırasında uygulanana benzer bir sıra izleyebileceğini belirtti." ifadesi kullanıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmelere de değinilen tutanaklarda, "Ülke genelinde kötüleşen salgınla, büyümenin önümüzdeki aylarda daha da yavaşlaması bekleniyordu. Bununla birlikte alınan olumlu aşı haberleri orta vadeli ekonomik görünüm için oldukça olumlu görüldü." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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