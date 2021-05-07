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Fed: "Varlık fiyatları, risk iştahının azalması durumunda önemli düşüşlere açık olabilir"

ABD Merkez Bankası (Fed), riskli varlıkların fiyatlarının genel olarak daha da yükseldiğini belirterek, varlık fiyatlarının risk iştahının azalması durumunda önemli düşüşlere açık olabileceğini bildirdi.
Fed: "Varlık fiyatları, risk iştahının azalması durumunda önemli düşüşlere açık olabilir"

Fed, Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Finansal İstikrar Raporu"nun Mayıs 2021 sayısını yayımladı.

Raporda, geçen yıl kasım ayında yayımlanan son rapordan bu yana riskli varlıkların fiyatlarının genel olarak daha da yükseldiğine dikkat çekildi.

Görünümün aşı ile ilgili olumlu haberler, ek mali teşvikler ve beklenenden daha iyi gelen ekonomik verilerle güçlendiğine işaret edilen raporda, hem işletme hem de hanehalkı borcundan kaynaklanan kırılganlıkların azaldığı aktarıldı.

"Bazı varlıklar için değerlemeler tarihsel normlara göre yüksek"
Raporda, yine birçok işletme ve hanenin baskı altında kalmaya devam ettiği belirtilerek, bankaların yeterince aktif durumda kaldığı ancak Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerde yüksek kredi riskiyle karşı karşıya kalınabileceği kaydedildi.

Fed'in raporunda, "Kısa vadeli finansman piyasaları artık normal şekilde işliyor olsa da bazı banka dışı finans kuruluşlarındaki yapısal kırılganlıklar, stres zamanlarında finansal sisteme yönelik şokları artırabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Uzun vadeli Hazine getirilerinin son birkaç ayda arttığı ancak tarihsel standartlara göre düşük kaldığına işaret edilen raporda, yüksek varlık fiyatlarının kısmen devam eden düşük Hazine getirilerini yansıttığı aktarıldı.

Raporda, "Bununla birlikte, bazı varlıklar için değerlemeler, Hazine getirilerini hesaba katan ölçüler kullanıldığında bile tarihsel normlara göre yüksek kalıyor. Bu durumda, varlık fiyatları, risk iştahının azalması durumunda önemli düşüşlere açık olabilir." ifadelerine yer verildi.

"Salgının kötüleşmesi, gelişmekte olan pazarlarda ve bazı Avrupa ülkelerindeki finansal sistemi zorlayabilir"
İşletme borçlarının 2020'nin ikinci yarısında yatay bir seyir izlediği ve gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranla yüksek bir seviyede olduğu belirtilen raporda, kazançların iyileşmesi, düşük faiz oranları ve devam eden devlet desteğinin işletmelerin bu yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini artırdığı aktarıldı.

Raporda, artan yatırımcı risk iştahıyla, teminatlı kredi yükümlülüklerinin ve varlığa dayalı menkul kıymetlerin ihracının güçlü olduğu ifade edildi.

Aşılarla ilgili önemli ilerlemeye rağmen salgının seyrine yönelik riskler ve ABD ile yabancı ekonomiler üzerindeki etkilerinin nispeten yüksek olmaya devam ettiği belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Küresel salgının kötüleşmesi, gelişmekte olan pazarlarda ve bazı Avrupa ülkelerindeki finansal sistemi zorlayabilir. Ayrıca, küresel faiz oranları aniden yükselirse, bazı gelişmekte olan piyasa ekonomileri ek mali sıkıntılar yaşayabilir. Bu riskler gerçekleşirse, raporda belirtilen kırılganlıklarla etkileşime girebilir ve ABD finans sistemi için ek riskler oluşturabilir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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